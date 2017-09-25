На волю випущен тисячісильний гиперкар Mercedes-AMG Project ONE
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2017-09-18 20:18
На волю випущен тисячісильний гиперкар Mercedes-AMG Project ONE
У него мотор от настоящего болида «Формулы-1» и еще четыре электрических.
Команда Mercedes AMG Petronas F1 Team три года подряд побеждает в Кубке конструкторов «Формулы-1», передает Rus.Media. Что касается дорожных машин, то подразделение Mercedes-AMG превратился в локомотив всего концерна, и в головах многих людей марка Mercedes-Benz теперь ассоциируется в первую очередь с автомобилями, несущими буквы AMG.
Mercedes-AMG Project ONE — это допущенный на дороги общего пользования гибридный суперкар, оснащенный настоящим мотором от болида «Формулы-1». 1,6-литровый турбомотор V6 раскручивается до 11 000 об/мин и питается «гражданским» 98-м бензином. Один из четырех электромоторов занят только наддувом, и его мощность — 90 кВт. 122 л. с. — это уже вполне автомобильная величина! Электрический импульс в отличие от приводного нагнетателя или обычных турбокомпрессоров гораздо эффективнее, а еще обеспечивает мгновенный отклик. Как утверждают инженеры, «быстрее, чем у атмосферного V8».
Еще один электромотор мощностью 120 кВт, как бензиновый двигатель, расположенный за кабиной, но перед задней осью. Еще два — спереди. Каждый из них может работать как генератор — запасать энергию батареи при каждом торможении. Более того, передние электромоторы приводят каждый свое колесо, а значит, распределением тяги можно активно управлять.
А ведь Mercedes-AMG Project ONE — при необходимости он может в полной тишине проехать до 25 км, не запуская двигатель внутреннего сгорания.