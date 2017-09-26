На вокзале в Марселе туристок из США облили соляной кислотой
2017-09-17 18:54
На вокзале в Марселе туристок из США облили соляной кислотой
Местная жительница напала на американских туристок и плеснула в них соляную кислоту.
На вокзале в Марселе сегодня в первой половине дня произошло необычное событие, передает Rus.Media. Местная жительница напала на американских туристок и плеснула в них соляную кислоту.
В 12.00 по киевскому времени на вокзале Saint-Charles француженка подошла к четырем женщинам, которые ожидали пересадки на парижский экспресс. Американки не подозревали, что в следующую минуту случайная прохожая атакует их.
В результате атаки двух американок в возрасте 20 и 21 год пришлось госпитализировать. Им будет проведен курс лечения после полученных химических ожогов. Виновника инцидента полиция задержала практически сразу. Сейчас 41-летняя жительница Марселя находится под стражей.
Сотрудники полиции отметили, что нападающая на туристок женщина не высказывала террористических угроз в адрес своих жертв. Жандармы констатировали, что она не пыталась скрыться с места происшествия и не оказывала сопротивления стражам правопорядка при задержании.