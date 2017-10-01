На вокзале в Марселе мужчина с ножом напал на прохожих, есть погибшие
2017-10-01 17:50
На вокзале в Марселе мужчина с ножом напал на прохожих, есть погибшие
В результате ножевых ранений погибли не менее двух человек.
Полиция оцепила вокзал в Марселе, где мужчина ножом убил двух людей, 1 октября 2017
На железнодорожной станции Сен-Шарль в Марселе мужчина с ножом напал на прохожих, передает Rus.Media. В результате ножевых ранений погибли не менее двух человек. Об этом сообщает издание Midilibre.fr.
По предварительным данным, от ножевых ранений погибли две женщины, после чего полиция застрелила нападавшего.
Сообщается, что инцидент произошел около 13:45 по местному времени. По словам неофициального источника в полиции, нападающий во время атаки кричал “Аллах акбар”, инцидент расценивают как террористический акт.
Полиция проводит спецоперацию и просит местных жителей по возможности избегать района вокзала Сен-Шарль. Движение поездов временно остановлено.