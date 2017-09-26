На Винниччине мужчина переехал собственную годовалую дочь
2017-09-18 17:55
На Винниччине мужчина переехал собственную годовалую дочь
От полученных телесных повреждений ребенок скончался в реанимационном отделении больницы.
В селе Клекотина Винницкой области годовалый ребенок попал под колеса микроавтобуса. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области, передает Rus.Media.
“17 сентября в селе Клекотина Шаргородского района под колеса автомобиля попала 1-летняя девочка. Трагедия произошла около 9 часов во дворе домохозяйства, где проживает семья погибшей”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, девочку задним колесом авто переехал собственный 32-летний отец. По предварительным данным, мужчина наехал на дочку, двигаясь задним ходом на микроавтобусе Volkswagen.
От полученных телесных повреждений ребенок скончался в реанимационном отделении больницы.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства трагедии, открыто уголовное производство, продолжается следствие.