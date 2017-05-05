На весеннего Юрия сеют огурцы и предусматривают лето
В украинском народном календаре существуют два праздника Юрия – зимний 9 декабря и весенний 6 мая. «Весенний Юрий» в Украине в особом почете.
Святой мученик Юрий, или Георгий, считается покровителем скота и животных, земледелия и скотоводства во всех христианских народов. Считается, что на Юрия «весна сходит на землю», а сам святой этот день «отпирает землю».
Когда наши предки в этот день до восхода солнца собирали росу и больные и незрячие промывали им глаза, девушки умывались «на красоту», пожилые люди мочили голову – «чтобы не болела», хозяйки кропили этой росой домашнюю птицу – «чтобы плодились цыплята».
Однако основное мероприятие в день «весеннего Юрия» – это первый в году выгон скота на открытое пастбище, «на росу». Гонят скот сей день святой вербой. В некоторых существует обычай обливать водой пастуха, чтобы вызвать дождь.
В старину, и в наши дни также, в этот день происходили традиционные обходы полей: община в полном составе уходит в поле, и там священник отправляет молебен, а люди проказують совместные молитвы за урожай. На Волыни священник правит молебен над полем каждого хозяина отдельно, кропит свежую зелень святой водой.
В народе верят, что на весеннего Юрия начинает петь соловей и впервые кует кукушка. Весенний Юрий, или Георгий, занимается также молодыми девушками, которые шлют ему свои молитвы. Девушки в этот день гадают на женихов. Услышав кукушку, девушка спрашивает, долго ей оставаться в отцовской хате. Если кукушка больше не ковать, то девушка в этом году выйдет замуж. Если ковать, то надо считать, сколько раз, – столько лет еще ждать ей замужество.
Народные приметы на весеннего Юрия
– Как дождь на Юрья, то будет хлеб и в дурака.
– Если на Юрия посеять огурцы, то будет хороший урожай.
– Если в день святого Георгия скроется во ржи ворона, то будет урожайное лето, а как воробью по колено, то будет беда.
– Если слышен голос птицы или гремит во время молебна в поле – плохая примета на урожай.
– По Юрия стала буря, то будет мокрое лето.
– На Юрия дождь – на скот легкий год.
– На Юрия мороз – уродится овес.
– Как кто, впервые услышав кукушку, есть деньги в кармане, то будет деньги целый год.
– Закувала кукушка к Юрию – на плохой урожай.
– На Юрия должности редьку, то уродится, как кулак.
– После Юрия нельзя сеять мака, тыквы и кукурузы, так поздно и почти ничего не принесет, малый урожай будет.