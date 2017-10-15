На вашем пути появились дорожные мошенники – Что делать?
2017-10-15 09:14
На вашем пути появились дорожные мошенники – Что делать?
Сейчас мало следовать дорожным правилам движения, а стоит еще и следить, чтобы не натолкнуться на дорожных мошенников.
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Дорога всегда требует бдительности, передает Rus.Media. Сейчас мало следовать дорожным правилам движения, а стоит еще и следить, чтобы не натолкнуться на дорожных мошенников. О том, как уберечь себя от автоафер, розповідаєЗМІ
Сценарий наживы на водителях очень простой, но неожиданный. Итак, перед вашим авто ниоткуда появляется пешеход, который по непонятным для вас причинам бросается под колеса авто. У вас шок, вы растеряны, и в таком состоянии можете стать легкой жертвой злоумышленника. Цель таких махинаций — быстро заработать на вас деньги.
Если не знать, как правильно действовать в такой ситуации, можно и штраф заплатить, и вообще нарватись на уголовное производство. Следовательно, если под колеса вашего авто бросился такой аферист, помните о нескольких важных вещей:
во-первых, стоит действовать наввипередження, и заранее установить себе видеорегистратор, ведь аферисты часто выбирают своими жертвами автомобили, в которых этого устройства нет;
если на авто нет видеорегистратора, а вам под колеса бросилась человек, разговор с ней нужно снимать на камеру телефона. Снимите повреждения на пострадавшем и повреждения на автомобиле, а главное – как ведет себя потерпевший и что он говорит.
Эти видеоматериалы позволят экспертам понять, по чьей вине произошло ДТП.
Если у вас есть видео, на котором человек требует у вас деньги, то ее действия предусмотрены Уголовным кодексом Украины и трактоваться как мошенничество.
конечно же, с самого начала может быть непонятно, мошенник перед вами или обычный пешеход, поэтому, прежде всего, ему необходимо оказать помощь.
Сразу вызывайте скорую, за ней полицию, а также сообщите в свою страховую компанию.
убедитесь, что рядом были свидетели и возьмите их контактные данные. Однако стоит быть осторожным: если свидетели однозначно настаивают на вашей виновности и советуют заплатить потерпевшему деньги, вполне вероятно, что они в сговоре с мошенниками;
остановите также автомобили, которые проезжали рядом с ДТП, возможно, на их видеорегистраторах также снята приключение.
Мошенники, видя вашу последовательную поведение, могут просто скрыться с места происшествия. Все равно дождитесь полиции и ни в коем случае не уезжайте с места ДТП до приезда правоохранителей, ведь злоумышленники могут вернуться и написать заявление на вас.
В таком случае водителя автоматически признают виновным. Если пострадавший уверяет вас, что с ним все в порядке, все равно дождитесь скорую. В противном случае мошенник может пожаловаться, что вы отказали ему в помощи.