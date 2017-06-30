На Валу нашли древнюю острогу для рыбалки
На территории древнего Детинца 26 июня начались очередные научно-исследовательские работы Черниговской археологической экспедиции Черниговского национального педагогического университета имени Т.Г. Шевченко. Об этом сообщает сайт НАИЗ “Чернигов древний””Чернигов древний”
«Третий день работ на территории Черниговской крепости (детинца) принес интересные результаты», – сообщила 29 июня руководитель исследований, кандидат исторических наук Елена Черненко на странице facebook.
« Мы обнаружили остатки печи, сложенные из повторно использованной кирпича-плинфы. Плинфа конца XII– начала XIII века, а печь построили не позже XIV века. Судя по формату и знаков на боковых гранях, плинфа может происходить с некоторой еще неизвестной древнерусской здания», – отмечает ученый.
«Возможно с ней связаны те развалы, что нам удалось обнаружить на соседнем участке еще в прошлом году. Да и этого года плинфы немало. Кроме этого, много обломков шлифованных плит пирофилита (шифера) и просто обломков пирофилита. Ну и других находок, характерных для наслоений наших древних городов. В том числе – топор и острог для рыбалки. Для третьего дня многообещающее. Надеемся на продолжение», – пишет Елена Черненко.
Как сообщалось, раскопки на территории Вала проходят на выполнение «Областной целевой программы археологических исследований в Черниговской области на 2013-2020 гг.», при содействии Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний». Заказчик исследований: Черниговский областной исторический музей имени.В. Тарновского.
В работах принимают участие научные сотрудники заповедника и студенты Учебно-научного института истории, этнологии и правоведения имени А.М.Лазаревского Черниговского национального педагогического университета им. Т.Г.Шевченко.
Фото Елены Черненко.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым