На Валу археологические раскопки – ищут древности

magictr | 26.06.2017 | Новости | Комментариев нет

На территории черниговского Вала начались археологические раскопки. На участке напротив Коллегиума работают студенты Института истории, этнологии и правоведения имени Лазаревского.

Это плановые археологические раскопки. Историки считают, что на этом месте когда-то было жилье времен XVII века. – первой половины XVIII века.

Как известно, 20 июня городской архитектурно-градостроительный совет рассмотрел проект капитального ремонта территории «нижней» части Вала – от вул. Преображенской до Коллегиума.

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