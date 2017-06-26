На Валу археологические раскопки – ищут древности
26.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
На территории черниговского Вала начались археологические раскопки. На участке напротив Коллегиума работают студенты Института истории, этнологии и правоведения имени Лазаревского.
Это плановые археологические раскопки. Историки считают, что на этом месте когда-то было жилье времен XVII века. – первой половины XVIII века.
Как известно, 20 июня городской архитектурно-градостроительный совет рассмотрел проект капитального ремонта территории «нижней» части Вала – от вул. Преображенской до Коллегиума.
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