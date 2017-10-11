На улице Толстого произошло ДТП (Фото)
11.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
На улице Толстого столкнулись две легковушки – «Славута» и «Хонда». Водителя «Славуты» и пассажиров госпитализировали в больницу каретой «скорой». Эта машина разбита вдребезги.
Вероятно, люди ехали с дачи, ведь позади водительского сиденья видно разбросанную овощи. С патрульными работает водитель «Хонды». Он почему-то одет на летний манер: в шортах и тапочках. Медики оказали ему первую помощь. Забинтованные ноги и голова.
Сейчас известно, что в этой ДПТ погиб пассажир «Славуты».
Правоохранители составляют протокол и выясняют обстоятельства аварии. Движение на дороге затруднено. Автомобили объезжают место ДТП по тротуару.
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