На украино-российской границе погиб рыбак
16.03.2017 | Новости | 1 комментарий|
В реке Снов около села Гута-Студенецкая Сновского района погиб 35-летний рыбак. В тот трагический день он ловил рыбу с лодки, сообщили в управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Долгое время рыбак был в поле зрения пограничников, ведь эта территория близка к границе. Когда пограничники увидели пустую лодку, почувствовали неладное. Однако помочь бедолаге не смогли. Он утонул. Тело рыбака обнаружили на дне водоема на расстоянии около 80 метров от берега. Поисками занимались работники областной спасательно-водолазной станции. Рыбак пытался спастись, говорят водолазы, потому снял с себя сапоги и куртку. Однако в холодной воде, вероятно, его схватила судорога и он не смог добраться до лодки или берега.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
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Ирина Гордеева