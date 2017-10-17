На юге Турции в Мерсине взорвали автобус с полицейскими
2017-10-17 22:04
На юге Турции в Мерсине взорвали автобус с полицейскими
Во вторник, 17 октября, в провинции Мерсин на юге Турции возле полицейского автомобиля произошел взрыв.
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В центре турецкого города Мерсин на юго-востоке страны произошел взрыв в автобусе, который перевозил полицейских, передает Rus.Media.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN Turk.
По предварительной информации, взрыв произошел в 17:20 по местному времени. В результате взрыва ранения получили по меньшей мере 12 правоохранителей.
На месте происшествия находятся несколько полицейских машин и машины скорой помощи и пожарные. Турецкая прокуратура уже заявила об открытии дела по подозрению в террористическом нападении.
Турецкие СМИ отмечают, что Рабочая партия Курдистана, которую Анкара считает террористической группой, в прошлом неоднократно совершала нападения на полицейских.
Подобные теракты также организовывали террористы ІГІЛ. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.