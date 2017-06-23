На Тернопольщине беременная женщина-водитель попала в ДТП
23.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
21 июня около 10:30 ч., 60-летняя жительница пгт. Подволочиск, управляя автомобилем «TOYOTA MATRIX» и двигаясь по ул., Д Галицкого в пгт. Подволочиск, допустила столкновение с автомобилем «DAEWOO LANOS», за рулем которого находилась 33-летняя жительница района.
Как выяснилось, женщина с «DAEWOO LANOS» находится на 29-30 неделе беременности, поэтому беспокоясь за ее состояние с диагнозом: ушиб правого лучевого сустава, последнюю госпитализированы в родильное отделение Подволочиск больницы.
Транспортные средства помещены на специальную площадку Подволочисского отдела полиции.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым