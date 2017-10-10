На Сумщине банкир оформлял кредиты людям без их ведома
2017-10-10 18:50
На Сумщине банкир оформлял кредиты людям без их ведома
В Сумской области правоохранители разоблачили в мошенничестве руководителя отделения одного из ведущих банков, который оформлял кредиты людям без их ведома и согласия.
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В Сумской области правоохранители разоблачили в мошенничестве руководителя отделения одного из ведущих банков, который оформлял кредиты людям без их ведома и согласия. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, передает Rus.Media .
В правоохранительных органах рассказали, что до Белопольского отделения полиции с идентичными заявлениями обратились несколько местных жителей, которые утверждали, что на их адрес стали поступать сообщения от банка с требованием уплатить просроченные платежи по взятым кредитам, которых на самом деле они никогда не оформляли, и денег в этом банке не брали.
Как удалось выяснить полиции, к оформлению несуществующих в действительности сделок причастен 32-летний местный житель, который на то время занимал должность руководителя местного отделения банка. Человек в силу должностных полномочий имел доступ к зарплатным проектам граждан, чем и решил воспользоваться.
“Подделывая подписи клиентов, без их ведома подозреваемый формировал на них кредитные дела и снимал деньги, погашая только проценты за кредит. Таким образом, в течение прошлого года и июня этого он открыл кредитные линии на 13 лиц без их ведома, установив кредитный лимит от 900 гривен до 39 тысяч гривен. В целом он обогатился на 220 тысяч гривен”, – прокомментировал ситуацию старший следователь Белопольского Отдела полиции Сергей Бережной.
Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и придется уплатить банковскому учреждению немалые убытки, поскольку банк полностью возместил потерпевшим их финансовые потери, чтобы восстановить свое доброе имя в глазах рядовых граждан.