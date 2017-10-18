На Світлодарській дуге ВСУ ликвидировали российскую ДРГ

despravda | 18.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-18 16:15

На Світлодарській дуге ВСУ ликвидировали российскую ДРГ
Ни один гость не сбежал. Ночью противник вытащил с передовой тела и отправил в морг.

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На Світлодарській дуге украинские воины уничтожили диверсионно-разведывательную группу российских наемников в составе трех человек. Информацию об этом обнародовал волонтер Юрий Мисягін в своем Facebook, передают Rus.Media.

Мисягін отметил: “Светлодарска дуга. Пользуясь моментом, что ВСУ и другие подразделения придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии, противник систематически пытается устроить провокации.

Вчера вечером наши наблюдатели зафиксировали недалеко от одной из наших передовых позиций ДРГ противника, состоящий из 3-х человек.

Они настолько близко подошли, что “Третьей силе” не составило больших трудностей первого из них ликвидировать с СВД, а после попытки двух других эвакуировать тело погибшего, “Третья сила” хорошо насыпала вдогонку.

Ни один гость не сбежал. Ночью противник вытащил с передовой тела и отправил в морг” – написал волонтер.

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