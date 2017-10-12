На свадьбе дочери Валерий Меладзе встретился со своим прошлым (фото)
2017-10-11 19:23
На свадьбе дочери Валерий Меладзе встретился со своим прошлым (фото)
Валерию Меладзе на церемонии была отведена ответственная и почетная роль.
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В прошлые выходные старшая дочь — 26-летняя Инга Меладзе — и ее возлюбленный — 25-летний журналист марокканского происхождения Нури Вергезе — отпраздновали свадьбу в Марракеше, передает Rus.Media.
Валерию Меладзе на церемонии была отведена ответственная и почетная роль: он должен был вести Ингу к алтарю. Кроме того, на торжестве Меладзе встретился с экс-женой Ириной, с которой развелся в 2011 году. От первого брака у Валерия осталось три дочери.
Отметим, нынешняя возлюбленная артиста — на святые в Марокко не была замечена. Экс-«ВИА Гра» родила Валерию двоих сыновей: пара воспитывает 13-летнего Константина и 2-летнего Луку.