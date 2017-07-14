На Сребнянщине люди спасли аистов

magictr | 14.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В селе Гурбинцы Сребнянского района очень отзывчивые и человечные жители. И вот почему.

Недавний ураган повалил аистовое гнездо. Но крестьяне не оставили пернатых произвол судьбы.

«Гнездо повисло на дереве. Двое журавлей упали на землю, и еще столько же запутались в ветвях деревьев. Пока взрослые обустраивали для аистов новый дом, детишки со всего кутка даже пытались накормить птенцов», – рассказывают местные жители.

Гнездо располагалось на самом высоком дереве, но крестьяне не смогли туда добраться. Поэтому обпиляли ветки на другом дереве, положи туда скат и закрепили гнездышко. В новый дом положили птенцов. Люди надеялись, что родители их не покинут. К счастью, так и произошло. В первый день птицы гнезда не спускались, а на следующий день все-таки сели. Живут там и все в порядке.

Источник: еженедельник «Гарт»

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