На Сребнянщине люди спасли аистов
В селе Гурбинцы Сребнянского района очень отзывчивые и человечные жители. И вот почему.
Недавний ураган повалил аистовое гнездо. Но крестьяне не оставили пернатых произвол судьбы.
«Гнездо повисло на дереве. Двое журавлей упали на землю, и еще столько же запутались в ветвях деревьев. Пока взрослые обустраивали для аистов новый дом, детишки со всего кутка даже пытались накормить птенцов», – рассказывают местные жители.
Гнездо располагалось на самом высоком дереве, но крестьяне не смогли туда добраться. Поэтому обпиляли ветки на другом дереве, положи туда скат и закрепили гнездышко. В новый дом положили птенцов. Люди надеялись, что родители их не покинут. К счастью, так и произошло. В первый день птицы гнезда не спускались, а на следующий день все-таки сели. Живут там и все в порядке.
Источник: еженедельник «Гарт»
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым