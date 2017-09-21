На Совбезе ООН США и Украина отказались работать с текстом российской резолюции о миротворцах на Донбассе
2017-09-18 11:07
На Совбезе ООН США и Украина отказались работать с текстом российской резолюции о миротворцах на Донбассе
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Украина, вероятно, предложит свой проект резолюции о миротворческой миссии ООН на Донбассе на рассмотрение Совбеза.
Украина и США выразили неготовность работать с российской резолюцией о размещении миротворцев ООН на Донбассе, ТАСС заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, передает Rus.Media.
По его словам, российская резолюция прошла обсуждение в Совете Безопасности ООН. Россия предлагала работу относительно текста резолюции, однако, как рассказал Небензя, “делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы”.
Обе страны готовят существенные замечания. По словам российского дипломата, в Украине, “возможно, будет и контрпроект”.
Небензя подчеркнул, что на заседании Совета Безопасности высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН тема вновь будет обсуждаться. Вопрос также будет подниматься на заседании открытого состава по поддержанию мира, на котором РФ будет представлена главой российского МИД Сергеем Лавровым.
5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и “ни на каких других территориях”.
Представитель Киева в трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко отверг эту идею, объяснив, что линия соприкосновения не является украинской границей, поэтому там не может быть миротворческих сил.
В тот же день Россия внесла соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин предположил, что вооруженная миссия ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.