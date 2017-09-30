На Солнце произошел мощнейший взрыв, воздействие на Землю будет максимальным – ученые
2017-09-07 00:18
На Солнце произошел мощнейший взрыв, воздействие на Землю будет максимальным – ученые
Мощнейшее за последние 12 лет вспышка произошла на Солнце,
Мощнейшее за последние 12 лет вспышка произошла на Солнце, передает Rus.Media. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, передаєЗМІ
“Солнце всколыхнул крупнейший взрыв за 12 лет. События, развивающиеся на нашей звезде в последние три дня, завершились так, как и должны были завершиться. Вся энергия, накопленная в короне Солнца в результате взаимодействия двух крупнейших за несколько лет групп солнечных пятен, разрядилась во вспышке уникальной силы”, – сообщили в лаборатории.
Ученые отметили, что на данный момент произошедшего взрыва присвоен балл X9.3. Почему вспышка такого уровня состоялась на фоне солнечного минимума, предстоит выяснить.
Кроме того, по данным лаборатории взрыв произошел вблизи линии Солнце-Земля, откуда влияние на нашу планету является максимальным.