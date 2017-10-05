На сколько подоражали продукты в Украине – Это шок
2017-10-04 22:02
На сколько подоражали продукты в Украине – Это шок
В Украине продолжают дорожать продукты.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Так, рекордсменом подорожания стало сало, которое в течение года прибавило в цене до 50%, и только за сентябрь цена поднялась на 17% (+9 грн/кг), передает Rus.Media.
Практически на столько же «прыгнула» свинина.
За прошлый месяц также стали дороже яйца на 17%, социальные сорта хлеба прибавили в цене 15%.
Кроме того, молочные продукты, говядина, курятина, макароны и некоторые овощи из борщевого набора: капуста, морковь подорожали на 20%.
По мнению экспертов, цены растут в основном из-за подорожания коммуналки, бензина, повышение минимальной зарплаты и увеличение налоговой нагрузки на предпринимателей.
В то же время, эксперты подсчитали, что покупательная способность украинцев упала на 10%.
«Около 60% покупателей сейчас экономят, а 8% и вовсе не хватает денег на самое необходимое», — рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Чтобы каким-то образом минимизировать потери, украинские производители стали продавать некоторые продукты за границу.
«В частности, поляки покупают у нас квас, потому что его не производят в Польше, халву, козинаки, пиво и закуски (сухарики)», — констатировал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.