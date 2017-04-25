На Сиверщине снова объявили штормовое предупреждение
В Чернигове и области завтра, 26 апреля, ожидается порывы ветра до 15-20 м / с. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Еще раз напоминаем:
– при порывов ветра не следует находиться под линиями электропередач;
– если вы увидели оборванный провод, не следует подходить к нему на расстояние ближе 8 метров, и не допускать к нему других лиц до приезда работников Общества;
– не следует касаться оборванного электрического провода и пытаться его убрать; – не пытайтесь самостоятельно устранить повреждения в электросетях, при этом не стоит забывать, что электрические провода часто проходят рядом с проводами телекоммуникационных сетей;
– в случае выявления повреждения в электрических сетях немедленно сообщите в колл-центр Общества по телефону 0-800-210-310 или дежурному диспетчеру электросетей соответствующего района.