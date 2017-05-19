На северной границе затишье
За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы Александр Дудко. На всем участке государственную границу охраняется усиленно, в пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль. Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу. За незаконное пересечение государственной границы задержан один человек. Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 7,8 тыс. Человек и 1,8 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано увеличение пассажирского и транспортного потоков на 18% и 13% соответственно. Через государственную границу не пропущено 8 человек: 2 незаконные мигранты и один гражданин России, который не смог подтвердить цель пребывания в Украине. К административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине иностранных граждан и лиц без гражданства привлечены 4 лица, на которых наложен штраф 2380 гривен.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым