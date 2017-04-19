На северной границе оживление: увеличилось и людей, и машин
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 6,9 тыс. человек и 1,7 тыс. транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано увеличение пассажирского и транспортного потоков на 19% и 13% соответственно. Через государственную границу не пропустили одного человека. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы Александр Дудко. К административной ответственности за нарушение пограничного режима и нарушение правил пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства привлечены 9 лиц, на которых наложен штраф 5423 гривен. За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой. На всем участке государственную границу охраняется усиленно, в пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль. Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым