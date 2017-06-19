На съемки всеукраинского телепроекта пригласили 2 сиверские коллективы
Два любительские коллективы Куликовского района примут участие в телепрограмме «Фольк-music» на телеканале UΛ Первый. «Мое село – моя столица, моя провинция праздника». Под таким лейтмотивом проходит уже четвертый всеукраинский фестиваль «Возрождение украинского села, его духовности и культуры» в Песках Бахмачского района на Черниговщине. В этом году фестиваль проходил 10-11 июня. Четыре любительские коллективы Куликовского приняли участие в фестивале. В первый день фестиваля район представляли ансамбль народной песни «Лилея» Вибливського СБК, и народный любительский фольклорный коллектив «Оберег» Смолянского СБК, где в соответствии почетно завоевали дипломы III и II степени. На второй день участие в фестивале: народный любительский ансамбль народной песни «Веселинка» и народный любительский хор «Ленок», которые достойно представили культуру нашего района, завоевав два диплома I степени. Во время фестиваля конкурсантами работала украинская эстрадная певица, телеведущая, народная артистка Украины Оксана Пекун, которая отбирала участников для участия в телепрограмме «Фольк-music» на телеканале UΛ Первый. Коллективы из районного дома культуры: народный любительский ансамбль народной песни «Веселинка» и народный любительский хор «Ленок» получили приглашение для участия в программе.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым