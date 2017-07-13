На рынке ранее судимый украл бутылку с гербицидами

magictr | 13.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Около 9 утра 11 июля на «Центральном рынке» в г. Чернигове неизвестный украл с торговой полки бутылку с гербицидами для роста культурных растений стоимостью 850 гривен.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Как выяснилось, кражу совершил гражданин 1970 года рождения, ранее судимый, безработный.

Последний в содеянном сознался.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr