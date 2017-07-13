На рынке ранее судимый украл бутылку с гербицидами
13.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Около 9 утра 11 июля на «Центральном рынке» в г. Чернигове неизвестный украл с торговой полки бутылку с гербицидами для роста культурных растений стоимостью 850 гривен.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Как выяснилось, кражу совершил гражданин 1970 года рождения, ранее судимый, безработный.
Последний в содеянном сознался.
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