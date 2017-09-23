На Ровенщине застрелился заместитель руководителя охраны исправительной колонии
23.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-23 08:00
На Ровенщине застрелился заместитель руководителя охраны исправительной колонии
Шокирующее самоубийство.
Накануне в Полицькій исправительной колонии №76, которая располагается в Ровенской области, застрелился заместитель начальника отдела охраны.
Об этом сообщает Rus.Media.
Отмечается, что мужчине мужчине было 38 лет.
По информации журналистов, он застрелился в служебном помещении около 21:30 21 сентября.
К слову, информацию о самоубийстве подтвердили ресурса в колонии №76 и в ГУ НП Ровенской области.
Сейчас ведется расследование.