На Ровенщине застрелился заместитель руководителя охраны исправительной колонии

despravda | 23.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-23 08:00

На Ровенщине застрелился заместитель руководителя охраны исправительной колонии
Шокирующее самоубийство.

Накануне в Полицькій исправительной колонии №76, которая располагается в Ровенской области, застрелился заместитель начальника отдела охраны.

Об этом сообщает Rus.Media.

Отмечается, что мужчине мужчине было 38 лет.

По информации журналистов, он застрелился в служебном помещении около 21:30 21 сентября.

К слову, информацию о самоубийстве подтвердили ресурса в колонии №76 и в ГУ НП Ровенской области.

Сейчас ведется расследование.

Похожие записи

Об авторе

despravda