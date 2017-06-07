На Прилуччине парень забил отчима до смерти
Оперативники Прилуцкого отдела полиции быстро раскрыли тяжкое преступление – нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. В дежурную часть Прилуцкого отдела полиции поступило сообщение от жительницы одного из сел района о том, что ее сожитель лежит без признаков жизни.
Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа в полном составе во главе с руководством Прилуцкого отдела полиции. Там полицейские обнаружили труп 42-летнего мужчины с множественными синяками по всей голове. Правоохранители сразу начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления и обнаружили следы и вещественные доказательства преступления, которые были направлены на экспертизу. Оперативники провели подворовые обходы соседних хозяйств, опросили всех возможных свидетелей и установили круг знакомых погибшего. В ходе комплекса мероприятий и в результате слаженных профессиональных действий полицейских было установлено, что телесные повреждения потерпевшему нанес его 23-летний пасынок. Более того, молодой человек нигде не работает, но уже успел отбыть наказание за кражи. Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания. По его словам, 5 июня он со своим отчимом с самого утра распивали алкогольные напитки в доме их общего знакомого. После обеда участники застолья вышли во двор где вспыхнул словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе схватки молодой схватил деревянную палку и нанес ею несколько ударов по голове отчима. Затем выбросил орудие преступления и пошел домой. Пострадавший, в свою очередь, вернулся в дом и прилег отдохнуть, потому что чувствовал себя плохо. Когда за ним пришла сожительница, то человек уже был мертв. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшему). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Подозреваемый в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан и помещен в изолятор временного содержания. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым