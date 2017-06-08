На Прилуччине из-за собственной неосторожности сгорел 76-летний мужчина
В Службу спасения «101» в Прилуцком районе 7 июня в 22:50 поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в селе Знаменка, что в 35 километрах от районного центра. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. По вызову на место происшествия прибыло отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части. На тот момент огнем была охвачена кровля дома. Пожарные в 23:53 локализовали и в 04:15 ликвидировали пожар. Во время тушения в здании было обнаружено тело 76-летнего мужчины без признаков жизни. К ликвидации пожара привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники. Спасено рядом расположен жилой дом. Предполагаемая причина пожара неосторожность погибшего в обращении с огнем. В связи с этим, спасатели Управления ДСНС в Черниговской области предупреждают: во избежание пожара и тем самым уберечь свое и жизнь окружающих вас людей, будьте осторожны в обращении с огнем. Не допускайте курения в помещениях, особенно после употребления алкоголя, тщательно гасит окурки и спички.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым