На Прикарпатье педофил изнасиловал прямо на улице 11-летнюю девочку
2017-09-22 13:15
На Прикарпатье педофил изнасиловал прямо на улице 11-летнюю девочку
Насильника поймали в течение суток.
В Ивано-Франковской области мужчина надругался над 11-летней девочкой, передает Rus.Media. Об этом в четверг, 21 сентября, написал первый заместитель председателя Нацполіції Украины Вячеслав Аброськин у себя в Facebook.
По его словам, событие произошло 19 сентября, на улице, посреди белого дня. Насильника, 20-летнего жителя соседней области, задержали в течение следующих суток после обращения отца девочки.
“Хочу сказать, что пока не будут приняты и не заработают положения законопроекта, предусматривающего усиление ответственности за половые преступления против малолетних, эти трагедии будут случаться в недопустимом количестве. И горе родителей этой изнасилованной ребенка уже может завтра стать горем другой семьи, вопрос только чьей?”, – написал Аброськин.