На поверхности Марса зафиксировали мощнейшее сияние
2017-10-03 20:34
На поверхности Марса зафиксировали мощнейшее сияние
На поверхности Марса в результате солнечной бури произошло мощнейшее сияние за всю историю наблюдений.
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Оно хоть и не совсем “полярное”, но оказалось в 25 раз ярче тех, которые фиксировались ранее, передает Rus.Media.
Необычное сияние зафиксировал марсоход Curiosity, который размещен на “красной планете” с 2012 года.
У Марса нет сильного магнитного поля, за что частицы выброса поглощаются всей его атмосферой, разогревает ее и заставляет расширяться. Поэтому нет концентрирование сияния вблизи полярных областей,
– рассказал Сонал Джаина из университета Колорадо в Боулдере (США).
Марсоход также зафиксировал во время сияния рекордные значения приповерхностной радиации за все время работы. Эти показатели, по словам ученых, могут говорить об опасности, которой в будущем будут подвергаться марсианские колонисты.
“Если бы вы находились на открытом воздухе на поверхности Марса и узнали, что подобный вспышка ударит по планете, то вам пришлось бы обязательно искать убежище, подобно тому, если бы астронавт находился за бортом МКС во время вспышки. Подобные события и наблюдения за ними помогают нам понять, что будет угрожать будущим путешественникам и колонистам”, – отмечает исследователь Дон Хасслер, участник научной команды марсохода Curiosity.
Добавим, что фотографии сияния удалось получить с помощью ультрафиолетового спектрографа изображений на орбитальном аппарате NASA MAVEN.