На Полтавщине горит лес: идет эвакуация дачников

despravda | 22.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-22 20:26

На Полтавщине горит лес: идет эвакуация дачников
Ветер мешает спасателям тушить огонь.

Под Кременчугом Полтавской области из-за лесного пожара перекрыли автомобильную трассу на Верхние Плавные, также проводится эвакуация людей из дачных домов, передает Rus.Media.

Пожар начался в лесном массиве возле села Приднепрянское (прежнее название Дзержинка) – в 10 км от Кременчуга. Площадь массива составляет 16 га, пожар распространился на 5 га.

Работа пожарных осложняется из-за сильных порывов ветра.

В связи с тем, что пожар вплотную приближается к дачным домам, спасатели проводят эвакуацию жителей.

Вместе с этим в Кременчуге уже чувствуется задымленность. Пожарные призывают горожан не паниковать и сохранять спокойствие.

Очевидцы пожара сообщают, что трасса на Верхние Плавные из Кременчуга перекрыта. Автобусы объезжают через Дмитровку.

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