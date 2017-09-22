На Полтавщине горит лес: идет эвакуация дачников
2017-09-22 20:26
На Полтавщине горит лес: идет эвакуация дачников
Ветер мешает спасателям тушить огонь.
Под Кременчугом Полтавской области из-за лесного пожара перекрыли автомобильную трассу на Верхние Плавные, также проводится эвакуация людей из дачных домов, передает Rus.Media.
Пожар начался в лесном массиве возле села Приднепрянское (прежнее название Дзержинка) – в 10 км от Кременчуга. Площадь массива составляет 16 га, пожар распространился на 5 га.
Работа пожарных осложняется из-за сильных порывов ветра.
В связи с тем, что пожар вплотную приближается к дачным домам, спасатели проводят эвакуацию жителей.
Вместе с этим в Кременчуге уже чувствуется задымленность. Пожарные призывают горожан не паниковать и сохранять спокойствие.
Очевидцы пожара сообщают, что трасса на Верхние Плавные из Кременчуга перекрыта. Автобусы объезжают через Дмитровку.