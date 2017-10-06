На Польшу обрушился ураган “Ксавьер”, есть погибшие и пострадавшие
2017-10-06 13:35
На Польшу обрушился ураган “Ксавьер”, есть погибшие и пострадавшие
В результате урагана погибли 2 человека, ранения получили по меньшей мере 39.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В Польше в результате урагана “Ксавьер” погибли 2 человека, ранения получили по меньшей мере 39, передает Rus.Media.
Сообщается, что ранены несколько десятков человек (по меньшей мере 39), в том числе несколько людей самих спасателей. По информации из регионов, погибли как минимум два человека.
Указано, что в ночь с 5 на 6 октября польские пожарные выезжали на задание почти 10 тыс. раз.
Так, пресс-секретарь Главной комендатуры государственной пожарной службы Павел Фронтчак сообщил, что больше всего потерь понесли в Великопольском, Нижнесилезском и Любуском воеводствах.
Указано, что устраняют последствия ураганных ветров 41,5 тыс. сотрудников пожарной службы.
Они расчищают дороги и дворы от поваленных деревьев, а также помогают временно закрепить разрушены крыши домов.
Согласно информации визжания, в результате стихии были повалены почти 9 тыс. деревьев. Сильный вихрь сорвал или серьезно навредил крышах 890 зданий, из которых половина – жилые дома. Почти 714 домашних хозяйств по всей стране остались без электричества.