На Польшу обрушился ураган “Ксавьер”, есть погибшие и пострадавшие

despravda | 06.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-06 13:35

На Польшу обрушился ураган “Ксавьер”, есть погибшие и пострадавшие
В результате урагана погибли 2 человека, ранения получили по меньшей мере 39.

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В Польше в результате урагана “Ксавьер” погибли 2 человека, ранения получили по меньшей мере 39, передает Rus.Media.

Сообщается, что ранены несколько десятков человек (по меньшей мере 39), в том числе несколько людей самих спасателей. По информации из регионов, погибли как минимум два человека.

Указано, что в ночь с 5 на 6 октября польские пожарные выезжали на задание почти 10 тыс. раз.

Так, пресс-секретарь Главной комендатуры государственной пожарной службы Павел Фронтчак сообщил, что больше всего потерь понесли в Великопольском, Нижнесилезском и Любуском воеводствах.

Указано, что устраняют последствия ураганных ветров 41,5 тыс. сотрудников пожарной службы.

Они расчищают дороги и дворы от поваленных деревьев, а также помогают временно закрепить разрушены крыши домов.

Согласно информации визжания, в результате стихии были повалены почти 9 тыс. деревьев. Сильный вихрь сорвал или серьезно навредил крышах 890 зданий, из которых половина – жилые дома. Почти 714 домашних хозяйств по всей стране остались без электричества.

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