На полигоне под Черниговом молния убила курсанта
2017-09-21 20:59
На полигоне под Черниговом молния убила курсанта
Погибший военный был курсантом Львовской академии сухопутных войск.
На полигоне под Гончаровском, в Черниговской области, вечером 20 сентября ударом молнии был убит курсант Львовского высшего академии сухопутных войск, передает Rus.Media.
Об этом сообщил пресс-офицер оперативного командования «Север» Виталий Кириллов.
По словам спикера, около 19:00 на полигоне пошел дождь, военнослужащие укрылись под бетонное укрытие, но один из них решил вернуться к боевой машине пехоты (БМП), где оставил теплую куртку.
«Когда он взялся за люк, рядом с машиной ударила молния. Парень был поражен током. В карете «скорой» медики проводили реанимационные мероприятия, но они были безрезультатными, и врачи констатировали смерть», – сообщил Кириллов.
Погибший военный родился в 1996 году.