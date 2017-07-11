На Пятницкой с женщины сорвали золотую цепочку
11.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера, 10 июля, в полицию обратилась жительница чернигова, 1958 года рождения. Ее ограбили.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Женщина рассказала, что в половине десятого утра по вул. Пятницкой неизвестный сорвал с нее золотое украшение – цепочку с крестиком.
Злоумышленник скрылся в сторону ул. Мстиславської.
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