На Пятницкой с женщины сорвали золотую цепочку

magictr | 11.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Вчера, 10 июля, в полицию обратилась жительница чернигова, 1958 года рождения. Ее ограбили.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Женщина рассказала, что в половине десятого утра по вул. Пятницкой неизвестный сорвал с нее золотое украшение – цепочку с крестиком.

Злоумышленник скрылся в сторону ул. Мстиславської.

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