На первое ВНО пришли не все
Первый этап Государственной итоговой аттестации начался с внешнего независимого оценивания знаний по украинскому языку и литературе. В Черниговской области педагоги создали 26 пунктов тестирования. Начальник областного управления образования Черниговской ОГА Николай Конопацкий сообщил, что все пункты открыли вовремя: «На сегодняшний день зарегистрировались 6714 человек для ВНО. Мы организовали их подвоз к пунктам тестирования. Школьными автобусами перевозили детей. Явка составила 97.1% от зарегистрированных ». В день ВНО в образовательных учреждениях, где были организованы пункты тестирования, отменили обучения. Следующее тестирование – по немецкому и французскому языкам – пройдет 25 мая. В общем тестировать знания по двенадцати предметам. Последнее ВНО пройдет 16 июня. Выпускники будут демонстрировать знания по химии.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым