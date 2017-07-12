На пересечении Любецкой и Чорновила пьяный бросился под колеса
12.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Дорожно-транспортное происшествие произошло в г. Чернигове 11 июля перед перекрестком улиц Любецкой и В. Черновола в 22 час. 26 мин.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Так, водитель автомобиля «ВАЗ-2105» совершил наезд на пешехода, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неожиданно выбежал на проезжую часть дороги.
В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую городскую больницу № 2.
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