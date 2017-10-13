На перекрестке проспектов Мира и Победы перекроют движение
Перекресток проспектов Мира и Победы в Чернигове будут с 14 до 25 октября перекрывать, чтобы сделать на участке от главпочтамта до другой стороны проспекта Победы полную сплошную гидроизоляцию над подземным переходом.
Такое решение принял сегодня исполком Черниговского городского совета.
Решение подготовлено на основании выводов и рекомендаций комиссии в составе руководителей и ответственных специалистов как профильных подразделений городского совета, так и газовиков, связистов и всех служб, ответственных за сети, проходящие в районе подземного перехода под асфальтом. Комиссия собиралась непосредственно на месте строительных работ и вела осмотр состояния сетей совместно.
Согласно ее выводу, протечек и подтопления подземного перехода, которое возникло во время работ по его реконструкции, свидетельствует о трещины и изношенность старой гидроизоляции, которые невозможно компенсировать иначе, чем путем демонтажа асфальтового покрытия и подземного перехода на перекрестке проспектов Мира и Победы возникло, устройство новой гидроизоляции подземного перехода на этом участке. Эти работы выполнить необходимо еще и потому, что иначе повреждения со временем будут увеличиваться, и это может в будущем привести к возникновению аварийных ситуаций.
Согласно информации КП «ЧТУ», маршруты троллейбусов на время перекрытия движения на перекрестке изменятся следующим образом:
№ 3 — От вокзала едет по улице Ивана Мазепы;
№ 5 — В направлении Подусовки направляется через Красную площадь к «Украине», по маршруту «двойки»;
№ 6 — Сокращается до улицы Шевченко
№ 7 — Отменяется. Вместо него будут работать автобусы 7а: «Городская больница № 2» — «улица Индустриальная».
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