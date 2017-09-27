На переговорах по газу все хотят подписать “зимний пакет” – Эттингер
2014-10-29 18:17
На переговорах по газу все хотят подписать “зимний пакет” – Эттингер
Еврокомиссар озвучил основе вопросов, которые будут подняты на газовой встрече
На сегодняшних газовых переговорах в Брюсселе стороны обсудят вопросы ценообразования, предоплаты Украины и техническую сторону газовых соглашений. Об этом перед началом переговоров сообщил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.
“Три основные вопросы переговоров, являются следующими: какая цена приемлема, какая ценовая формула должна использоваться, чтобы получить приемлемую рыночную цену. Эта цена должна быть гарантированной для всех газовых поставок и базироваться не на принципе “бери или плати”, а на “плати и бери”, то есть газ будет поставляться на основе осуществления предоплаты. Вторым пунктом является то, как уравновесить плату Украины за новые поставки газа – это 3-4 млрд кубометров в 2014 году, а также дополнительные объемы, если это необходимо, в первые месяцы 2015 года. Последнее (вопросом – ред.) является то, чтобы определить приемлемую для сторон техническую структуру соглашений”, – сказал Эттингер.
Он также отметил, что общим стремлением сторон является то, чтобы прийти к заключению так называемого “зимнего пакета” для достижения безопасных поставок для следующей зимой – теперь до конца марта 2015.
Как известно, Россия с 16 июня приостановила прямые поставки газа Украине из-за миллиардных долгов Киева. Сейчас Украина получает газ только по реверсу из Европы. Обсуждаемый сторонами зимний план” предполагает возобновление поставок российского газа Украине и обеспечение бесперебойного транзита в Европу предстоящей зимой.
Сегодня состоится очередной раунд переговоров по газу в формате Украина – РФ – Еврокомиссия. Гюнтер Эттингер оценивает шансы на подписание газового соглашения в 50%.