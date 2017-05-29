На передовой не хватает лекарств
В Чернигове представители общественных организаций, предприниматели, волонтеры и неравнодушные горожане собрали очередной гуманитарный груз бойцам на передовую. Об этом сообщили в региональном медиа-центре Минобороны Украины. Путь груза проложен такими опасными тропами Донбасса, как Луганское, Красногоровка, Авдеевский промзона и прифронтовые госпитале. Маскировочные сетки, футболки, горючее, продовольствие, питьевая вода, бензопилы и многое другое пригодятся нашим бойцам на востоке Украины. На этот раз особое внимание уделили лекарствам и медикаментам, ведь их постоянно не хватает на фронте. Организаторы общаются с воинами и знают об их нуждах не понаслышке и пытаются раз в месяц посещать их на передовой. Как считают сами волонтеры, военным очень важно чувствовать именно поддержку своих собратьев на поле боя. Уже вскоре долгожданная гуманитарная помощь прибудет на Донбасс к нашим бойцов.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым