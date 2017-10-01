На парижском автосалоне Toyota представила новый водородный автомобиль
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2016-10-01 21:57
На парижском автосалоне Toyota представила новый водородный автомобиль
Автоконцерн Toyota представил на международном автосалоне в Париже водородный автомобиль FCV Plus. Производители называют это авто «компакт-седаном».
Прошел год с тех пор, как Toyota презентовали Fuel Cell Vehicle, что работает на экотопливе. FCV Plus создан по этой же технологии. Кроме того, что новинка передвигается на спецтопливі из водорода, авто способно производить электричество из водорода, который является снаружи. Таким образом, модель является не только средством передвижения, но еще и источником электричества.
Машина FCV Plus представлена как компакт-седан. Нестандартный Дизайн модели, а задние колеса выполнены в виде модулей. Имея небольшую массу и аэродинамическую конструкцию, производительность улучшается. Водородный топливный бак находится за задними сиденьями, а батарея расположена между передними колесами.
Когда начнется серийное производство екоавто неизвестно. Пока к выпуску готовится 30 тысяч таких водородных седанов.