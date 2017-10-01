На Ольгу Бузову во время выступления в Дубае напал мужчина (видео)
01.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-30 19:42
На Ольгу Бузову во время выступления в Дубае напал мужчина (видео)
Он пытался отобрать микрофон у певицы.
Во время выступления Ольги Бузовой в одном из ночных клубов города Дубай на нее напал неизвестный мужчина, передает Rus.Media. Он пытался отобрать микрофон у певицы. Охрана сразу же отреагировала и отвела агрессивно настроенного гражданина подальше от Ольги.
Во время инцидента публика заметила, что песня продолжала играть вместе с вокалом, когда от Ольги оттаскивали мужа. А это означает, что Бузова поет под фонограмму.
На своей официальной странице в Instagram девушка поделилась с поклонниками видео с выступления. Она благодарила публику за теплый прием, но об инциденте ничего не вспомнила.