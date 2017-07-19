На окраине Чернигова нашли тяжелораненого мужчину

magictr | 19.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В городской отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила о пропаже мужа.

Он якобы на собственном автомобиле уехал в неизвестном направлении и уже вторые сутки его место нахождения неизвестно.

Оперативники за несколько часов нашли мужчину с огнестрельным ранением в живот неподалеку от села Новоселовка.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. 48-летний черниговец спланировал самоубийство и прострелил себе живот. Пострадавшего доставили во вторую городскую больницу.

Проводится проверка.

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