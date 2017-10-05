На обочине дороги нашли тело мужчины
05.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера утром в полицию обратилась женщина и сообщила, что в начале с. Смолянка (Куликовский район) со стороны пгт Куликовка обнаружен труп местного жителя.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Тело мужчины, 1937 года рождения, лежало на грунтовой дороге.
Во время осмотра трупа правоохранителями были обнаружены телесные повреждения в виде травмы нижних конечностей, перелома костей лица, которые являются характерными для дорожно-транспортного происшествия.
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