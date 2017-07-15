На Ніжинщині свалку превратили в место отдыха (Фото)
15.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Рекреационные пункты – это не только бесплатный и качественный отдых людей на природе, но и уменьшение техногенной нагрузки на лес.
Именно это послужило главной мотивацией для нежинских лесоводов при строительстве очередного рекреационного пункта. Назвали его символично – «Дубок», потому что расположен он в дубовой роще рядом с трассой «Киев-Глухов».
Над местом расположением объекта рекреации думали недолго.
«На этом месте недавно был мусорник, – объясняет директор ГП «Нежинское лесное хозяйство» Юрий Болоховець. – Мы вывезли отсюда три грузовика мусора, теперь здесь прекрасное место для отдыха путников».
Источник: Чернігівське обласне управление лесного и охотничьего хозяйства
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