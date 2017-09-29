На миллион евро: черниговские военные получили спец оборудования (Фото)
29.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Бронежилеты, медицинское оборудование, микроавтобусы и программное обеспечение получил черниговский учебный центр Госспецтрансслужбы.
Миссия ОБСЕ передала нашим военным железнодорожникам самое необходимое в рамках проекта «Помощь в разминировании транспортной инфраструктуры Украины». Сумма помощи составила 985 тысяч евро.
Новое оборудование уже используется военными. В частности, бронежилеты и автомобили. Сейчас саперы учебного центра разминируют полосу отвода железнодорожных путей возле остановочного пункта «Левковичи».
С их рабочими буднями ознакомились представители миссии ОБСЕ и Министерства инфраструктуры.
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