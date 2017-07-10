На месте могил Попудренко и Капранова обустроили клумбы (Фотофакт)
10.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В сквере имени Попудренко, где утром демонтировали могилы, коммунальщики уже успели обустроить клумбы.
Останки Николая Попудренко и Василия Капранова сегодня, 10 июля, перезахоронили на кладбище «Яцево» в секторе 96Е «Сектор захоронения погибших за Родину в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.». Перезахоронение будет происходить за средства городского бюджета.
Фото Типичный Чернигов
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