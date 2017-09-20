На Менщине установили мемориальную доску земляку-герою (Фото)
Во вторник, 19 сентября, в сек. Синявка, что в Менском районе, на фасаде школы открыта мемориальная доска в честь выдающегося борца за независимость Украины – нашего известного земляка Василия Шкляра. По этому случаю на малую родину своего отца и деда приехали со Львова родственники.
Василий Шкляр – личность незаурядная в истории украинского государства. Он – герой освободительной революции в Украине периода 1917-1921 годов, трудился в правительстве Михаила Грушевского, в департаменте политической информации Министерства внутренних дел УНР, был членом Украинской Центральной Рады.
После митинга участники и гости посетили местный краеведческий музей и посмотрели праздничный концерт по случаю Дня села.
Источник: Наше слово
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