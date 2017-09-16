На Менщине из церкви похитили икону

magictr | 16.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Менская полиция проводит мероприятия по установлению лица, совершившего кражу из церкви.

По информации правоохранителей, ночью, 14 сентября, неизвестный, перекусив два прутья на окне, проник в помещение Свято-Николаевской церкви Киевского патриархата, что в с.Величковка, откуда совершил кражу иконы Скоропослушницы.

По данному факту полиция ведет расследование.

Источник: Наше слово

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