На Менщине из церкви похитили икону
16.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Менская полиция проводит мероприятия по установлению лица, совершившего кражу из церкви.
По информации правоохранителей, ночью, 14 сентября, неизвестный, перекусив два прутья на окне, проник в помещение Свято-Николаевской церкви Киевского патриархата, что в с.Величковка, откуда совершил кражу иконы Скоропослушницы.
По данному факту полиция ведет расследование.
Источник: Наше слово
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