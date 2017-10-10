На матче Украина-Хорватия впервые целый фан-сектор отдали детям
2017-10-10 11:51
На матче Украина-Хорватия впервые целый фан-сектор отдали детям
Билеты на матч юным болельщикам вместе с подарками вручили в Доме футбола накануне игры.
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На матче Украина-Хорватия впервые целый фан-сектор отдали детям, за украинских футболистов болело около 500 маленьких фанатов, передает, передает Rus.Media.
Билеты на матч юным болельщикам вместе с подарками вручили в Доме футбола накануне игры. А буквально за день до игры участники проекта “Верные сборной. Дети” отправились на “Олимпийский”, где встретились с игроками сборной.
ФФУ организовала детский фан-сектор в рамках совместного проекта с фанатским движением.
“Мы положили начало фан-движения “Верные сборной. Дети”. Это очень важно для нас, потому что украинский футбол и спорт вообще испытывает довольно большие трудности. Таким образом мы хотим привить любовь к спорту, чтобы они увидели за кулисами большой футбол”, – рассказал о начинании вице-президент ФФУ Андрей Мацола.
Всего в детском фан-секторе за наших футболистов болело около 500 детей, их родители и тренеры.