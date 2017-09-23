На матч “Шахтер” – “Наполи” стартовала продажа билетов
23.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-03 16:59
На матч “Шахтер” – “Наполи” стартовала продажа билетов
13 сентября стартует новый сезон Лиги чемпионов – “Шахтер” будет принимать “Наполи”.
3 сентября стартовала продажа билетов на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Наполи», передает Rus.Media.
Билеты можно приобрести в кассах ОСК «Металлист», в розничной сети Харькова, а также в онлайн-режиме.
Стоимость билетов начинается от 100 гривен.
Кассы стадиона работают с 09:00 до 20:00 ежедневно без перерыва.