На Масанах вандалы сломали две качели (Фотофакт)

magictr | 05.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В лесопарке на Масанах, напротив супермаркета «Велмарт», расположенного по улице Независимости, неизвестные вандалы разломали две скамейки-качели.

Скамейки в лесопарке установили в прошлом году.

Отметим, что этот лесопарк – довольно популярное место отдыха многих жителей микрорайона. Там всегда людно, гуляют дети.

Фото: Типичный Чернигов

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